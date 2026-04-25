Ti-Džej Šorts dobio MVP nagradu: Plejmejker Panate dobio prestižno priznanje!

U pitanju su plej-in mečevi! Ti-Džej Šorts poneo je priznanje za MVP-a plej-ina Evrolige, pošto je briljirao u trenutku kada je Panatinaikosu bilo najpotrebnije i odveo atinski tim u plej-of.

Sjajni plejmejker je protiv Monaka ubacio 21 poen, što mu je ujedno i sezonski maksimum, a meč je završio sa indeksom korisnosti 24, najboljim među svim igračima čiji su timovi uspeli da izbore plasman u doigravanje. Uz to je dodao i tri skoka, dve asistencije, jednu ukradenu loptu, iznudio tri faula i nije imao nijednu izgubljenu loptu. The Play-In had one standout 🤩 @TjShorts5, who led @Paobcgr to a convincing win over @ASMonaco_Basket on Tuesday, earning Play-In