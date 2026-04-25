Stupila na snagu zabrana EU za uvoz ruskog LNG-a po kratkoročnim ugovorima

Zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) u Evropsku uniju (EU) po kratkoročnim ugovorima stupila je danas na snagu, dok se značajnije smanjenje isporuka očekuje do 2027. godine, prenosi Sputnjik.

Savet Evropske unije je 26. januara odobrio potpunu zabranu isporuke ruskog tečnog prirodnog gasa u EU od 1. januara 2027. godine, kao i zabranu uvoza gasa iz gasovoda od 30. septembra iste godine, dok kratkoročni ugovori o isporuci gasovodnog gasa moraju da budu okončani do 17. juna 2026. Prema procenama ruskih medija, Rusija je 2025. godine bila na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država, po vrednosti izvoza tečnog gasa