Danas u Nišu protest zbog oduzimanja dozvole za rad departmanima Filozofskog

U subotu, 25. aprila od 11:30 neformalna grupa studenata u blokadi Univerziteta u Nišu organizuje protest „Ne lomite nam bagrenje“, a zbog odluke Ministarstva prosvete da se oduzime dozvola za rad departmanima za srbistiku, istoriju i rusistiku niškog Filozofskog fakulteta u Nišu.

Okupljanje je u 11:30 časova na Trgu kralja Milana, nakon čega se okupljeni građani uputiti do Filozofskog fakulteta. Nakon govora studenata i profesora ispred Fakulteta, održaće se i tribina „Pitanje (nacionalnog) identiteta i problem identitetskih studija”, u samoj zgradi sa početkom od 14 časova. Imaćemo čast da ugostimo vrhunske stručnjake – prof. dr Nenada Nikolića, prof. dr Vladimira Vukomanovića Rastegorca i dr Ivana Ristića – saopštili su studenti. Poručuju