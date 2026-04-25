Arsenal se vratio na prvo mesto: Eze prekinuo niz poraza Tobdžija! Arteta slavio kao retko kada

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Njukasl sa 1:0, u utakmici 34. kola Premijer lige.

Pobedu Arsenalu, 22. od početka šampionata, doneo je Ebereči Eze u devetom minutu. Arsenal je prekinuo niz od četiri uzastopna poraza i sada je prvi na tabeli sa 73 boda, odnosno ima tri boda više od Mančester sitija koji ima meč manje. Na drugoj strani, Njukasl je 14. na tabeli sa 42 osvojena boda. Na kraju meča viđeno je neobično slavlje Mikela Artete, trenera Arsenala. Očigledno je ova pobeda bila veoma bitna u borbi za šampionsku titulu. Fudbalere Arsenala