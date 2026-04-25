Formula 1 ponovo u Turskoj! Erdogan: Postignut dogovor na pet godina

Trka Formule 1 od naredne sezone biće organizovana ponovo u Turskoj, nakon što je Vlada postigla dogovor sa upravom takmičenja najmanje na pet godina.Turska vlada objaviće detalje u toku dana, a predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je da će dogovor biti postignut najmanje na pet godina.

Prva trka na Istanbul Parku održana je 2005. godine, pa sve do 2011. a sledeće godine vratiće se u kalendar prvi put od 2021. godine, kada je trijumfovao Valteri Botas vozeći za Mercedes. Erdogan je rekao da bi organizacija trke Formule 1 "pokazalo svetu da je Turska sigurno utočište regiona". Istanbul Park je popularan među vozačima, a duga brza osma krivina često je rangirana kao jedna od najtežih krivina na svetu. Najuspešniji vozač Velike nagrade Turske je