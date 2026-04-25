Gospodin! Derik Vajt dobio nagradu za sportsko ponašanje

Kurir pre 26 minuta
Košarkaš Bostona Derik Vajt dobio je nagradu "Džo Dumars" za sportsko ponašanje u NBA ligi za sezonu 2025/26, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Vajt je osvojio 2.826 poena, drugoplasirani je bio košarkaš Indijane Ti-Džej Mekonel sa 2.566, na trećem mestu se našao Harison Barns iz San Antonija sa 2.466, a četvrti je bio Al Horford iz Golden Stejta sa 2.456. Svaki tim je nominovao po jednog od svojih igrača nakon čega je komisija odabrala šest finalista. Pobednika su zatim izabrali igrači iz svih timova. Nagrada za sportsko ponašanje dodeljuje se od sezone 1995/96, a nazvana je po Džou Dumarsu, članu "Kuće
