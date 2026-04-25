Motorska grmljavina za vikend: "Gučevski izazov 2026" u Banji Koviljači

BANJA KOVILJAČA - Jedanaesti put okupiće se ovog vikenda ljubitelji motocikala da uživaju u nadmetanju i vožnji po zahtevnim terenima legendarne planine Gučevo.

Hardenduro dvodnevno takmičenje "Gučevski izazov 2026" okupiće više od sto takmičara iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Nemačke, Češke, Rusije, Hrvatske i Srbije. Voziće po klasama, pro, amater, hobi, veteran, žene i juniori, a vožnje će početi danas, od 10 sati, na poligonu kod doma kulture "Aleksandar Saša Petrović'' u centru Banje Koviljače. Posle toga sledi 40 kilometara vožnje po gučevskim šumama, dok učesnike u nedelju čeka nova trka po Gučeva od