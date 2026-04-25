"Otvoreno mi je rekao da će me ubiti ako ne prestanem da snimam" Životna priča pevačice koju su stvorili da bi uništili Lepu Brenu: Ispala sam žrtveno jagnje

Gordanu Ademov poznatiju kao Lepa Lana i Lepu Brenu su u jeku najveće popularnosti želeli da zavade.

U tome nisu uspeli. Pevačica je nedavno u razgovoru za Kurir otkrila detalje njihovog odnosa. U to vreme se spekulisalo, a i dan danas se o tome govori da je Lepa Lana bila jedina pretnja u karijeri Lepe Brene. – Te davne 1983. godine snimila sam svoj prvi album “Ja sam Lana”, a za to je najzaslužniji Milutin Popović Zahar, koji me je i otkrio. On se posvađao sa Lepom Brenom i “Slatkim grehom”, prekinuo saradnju s njima, pa je kao pandan Lepoj Breni otkrio mene, a