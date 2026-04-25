Tramp: "Iran sprema ponudu, videćemo" Izrael i Hezbolah razmenjuju vatru, američki izaslanici stižu u Pakistan na pregovore, Teheran odbija direktne razgovore

Od najnovijeg Hronološki Turska bi mogla da se pridruži operacijama razminiranja u Ormuskom moreuzu nakon postizanja mirovnog sporazuma između SAD i Irana, izjavio je turski ministar spoljnih poslova.

Hakan Fidan rekao je da bi razminiranje provodio tehnički tim sastavljen od stručnjaka iz više zemalja te da Turska "ne bi imala problem" da učestvuje. Dodao je i da bi pitanja iranskog nuklearnog programa mogla da budu rešena u sledećem krugu pregovora u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tokom posete Pakistanu „nema nikakav zadatak u vezi sa nuklearnim pregovorima“, izjavio je predsednik iranskog odbora za nacionalnu bezbednost. Govoreći