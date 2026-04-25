Užasna scena - sin Zvezdine legende doživeo nesvakidašnju povredu! NBA as dobio lakat, a posledice su zaprepastile navijače (video)

Veliku neprijatnost doživeo je košarkaš Portlanda Deni Avdija na meču protiv San Antonio Sparsa.

Posle duela sa Dearonom Foksom reprezentativac Izraela ostao je bez dela zuba. Incident se dogodio u finišu druge deonice, kada je Foks u borbi za poziciju nehotice udario Avdiju laktom u lice. Polovina "keca" nestala je nakon udarca. Zanimljivo, sudija je odmah svirao faul u napadu, što je izazvalo burnu reakciju Foksa. Klupa Sparsa zatražila je čelendž, posle kog je odluka promenjena. Avdija je ostao bez zuba i dosuđen mu je faul. Utakmica je završena pobedom