Dečak krenuo da četkicom opere zube "drugaru", a kad budete videli ko je drug: Snimak ostavio sve u neverici

Da deca vrlo često ne znaju za strah, a posebno ona koja žive u predelima okruženi divljom prirodom, dobro je poznata svar, ali ipak ne prestajemo da se iznenađujemo kada vidimo neka neobična prijateljstva.

Upravo jedno takvo desilo se između dečaka iz Kolumbije po imenu Himer, i njegovog vodenog prijatelja aligatora kojem redovno četkicom pere zube, a on u tome očito jako uživa. Pogledajte: "To je jedan nežni aligator", "Ovo je prijateljstvo za čitav život", "To mu je ljubimac", "Bratić je samo izgovorio njegovo ime i on je izašao iz vode", iščuđavali su se ljudi u komentarima. Šta mislite o ovom zanimljivom prijateljstvu? Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam