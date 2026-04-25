Makronove poruke će odjeknuti Evropom: "Previše sumnjamo u sebe, imamo klauzulu koja je jača od Člana 5 NATO-a"

Predsednik Francuske Emanuel Makron održao je konferenciju za medije nakon sastanka sa grčkim premijerom u Atini i rekao da Evropa mora biti posvećena većem jedinstvu.

Francuski predsednik Emanuel Makron u subotu je uverio Atinu da je klauzula o uzajamnoj pomoći između zemalja Evropske unije u slučaju napada "čvrsta kao stena" i da nema dvosmislenosti. "Za Grčku i Francusku, Član 42.7 ugovora EU je čvrst kao stena, što znači da je obaveza", rekao je francuski predsednik na konferenciji za novinare. "Armirani beton", dodao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, stojeći pored njega. Rekao je da su svi aspekti tog dela ugovora