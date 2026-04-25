"Oči mu se izvrnule, počeo je da modri u licu": Oglasio se prijatelj Mirze koji je umro 20 minuta nakon pregleda

Mirza (35) iz Sarajeva, koji je u okolinu Zadra došao da radi kao sezonac, preminuo je svega 20 minuta nakon što su ga lekari na zadarskoj Hitnoj pregledali i pustili kući uz zaključak da mu život nije ugrožen.

Ceo slučaj za Dnevnik.hr opisao je njegov prijatelj Emir Rizvo, koji je s njim bio do poslednjeg trenutka. Prema rečima prijatelja, Mirza se žalio na trnjenje ruke i usta, a lice mu je bilo neobično crveno. Sam pregled na Hitnoj trajao je između deset i 15 minuta. "Žalio se na trnjenje ruke i trnula su mu usta. I bio je nekako rumen u faci. Nekih desetak do 15 minuta je trajao pregled. Ne više. Mislim da su mu samo izmerili pritisak i pustili su ga odmah i rekli su