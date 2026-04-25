Totenhem je mislio da će opstati u Premijer ligi: Gol u 93. minutu ih je opet gurnuo u zonu ispadanja

Kakvu dramu imamo u Premijer ligi na četiri kola pre kraja! Osim što pratimo veliku bitku Mančester sitija i Arsenala za titulu očigledno će se i do poslednjeg sudijskog zvižduka timovi boriti za opstanak.

Nakon što je Vest Hem uspeo ipak da pobedi 2:1 (1:0) Evertona gostovanju, a Totenhem je uspeo da izvadi nekako tri boda protiv fenjeraša Vulverhemptona 1:0 (1:0) sada ova dva tima nastavljaju krvavu borbu za goli život. Četiri kola pre kraja Vest Hem ima 36 bodova, a Totenhem je na 34. Ispred njih su Notingem Forest sa 39, Lids sa 40, Njukasl sa 42, ali su svi ti klubovi mnogo bezbedniji od pomenutig dvopjca. Vest Hem je posle produžetka uspeo da povede golom