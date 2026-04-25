I dalje bez rešenja za mesto predsednika Kosova

Dok i dalje nema nagoveštaja rešenja za mesto predsednika Kosova, predsednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova (DSK) Ljumir Abdidžiku je izjavio da premijer i predsednik Pokreta Samoopredeljenje (PS) Aljbin Kurti nije hteo politički dogovor sa DSK o tome.

On je rekao da DSK može glasovima 15 svojih poslanika podržati eventualni dogovor sa PS i da mogući predlog može biti i za reizbor bivše predsednice Kosova Vjose Osmani. PS je danas pozvao dve opozicione partije - DSK i Demokratsku partiju (DPK) da do nedelje, 26. aprila uveče, predlože tri kandidata za predsednika, nudeći sve potpise poslanika te partije i povlačenje svojih kandidatura Gljauka Konjufce i Fatmire Muljhadže. PS je naveo da kandidati treba da budu