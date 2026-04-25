Procureli dokumenti: Demokratska partija Albanije plaćala Trampovog lobistu novcem Deripaske

Oleg Deripaska, ruski oligarh povezan s Kremljom, koji je bio pod istragom zbog navodnog mešanja u američke izbore, stoji iza jedne lažne kompanije koja je finansirala lobističke aktivnosti bivšeg operativca Donalda Trampa u Evropi, sugerišu procureli dokumenti, a prenosi portal Follow The Money (Pratite novac).

Mreža fiktivnih kompanija povezanih s Deripaskom finansirala je napore za zadobijanje političkih uticaja u SAD i Albaniji. Jedna od tih kompanija pomogla je albanskoj konzervativnoj Demokratskoj partiji da plati Nika Muzina, operativca iz vremena prve predsedničke kampanje Donalda Trampa kako bi ta stranka izgradila veze u Vašingtonu u vreme opštih izbora u Albaniji 2017. godine. Nalazi pružaju nove dokaze o širem operativnom uticaju koji ima veze sa Rusijom,