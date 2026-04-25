Projekcija filma Tura do Strazbura večeras u kampusu novosadskog univerziteta

Akademska mreža Slobodan univerzitet večeras u 20.00 sati organizuje projekciju dokumentarnog filma "Tura do Strazbura" Radovana Seratlića u kampusu novosadskog univerziteta.

Nakon projekcije planiran je razgovor sa autorima filma i učesnicima ture, tokom kojeg će publika imati priliku da se bliže upozna sa nastankom filma i iskustvima sa samog putovanja, naveo je Slobodan univerzitet u najavi događaja. Dokumentarac prati grupu studenata iz Srbije koji su u aprilu prošle godine biciklima prešli put do Strazbura kako bi ukazali na potrebu za pravednijim društvom i funkcionalnijim institucijama u Srbiji. Kroz svedočenja učesnika i