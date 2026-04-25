Pronađen dečak iz Niša zbog kojeg je bio aktiviran sistem "Pronađi me"

Šestogodišnji dečak, za kojim je prvobitno oglašen sistem "Pronađi me", pronađen je i predat majci, saopštio je MUP.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, kako je navedeno u saopštenju, u saradnji sa pripadnicima Odreda Žandarmerije u Nišu, nakon intenzivne potrage, pronašli su večeras oko 23 časa šestogodišnjeg dečaka iz ovog grada čiji je nestanak prijavljen oko 20.30 časova. Šestogodišnji dečak je pronađen u dobrom opštem stanju i predat je majci, saopšteno je. Za nestalim dečakom bio je oglašen i sistem "Pronađi me". Prema ranijim informacijama policije, bio je