Netanjahu naložio vojsci snažan napad na Hezbolah, iako je na snazi primirje

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu naložio je izraelskoj vojsci da „snažno napadnu ciljeve Hezbolaha u Libanu“, uprkos primirju koje je formalno uspostavljeno između dve zemlje.

Tajms of Izrael piše da je odluka, koju je saopštio kabinet Netanjahua, doneta nakon što je Hezbolah danas ispalio rakete i poslao dronove na sever Izraela i na vojsku stacioniranu na jugu Libana. List dodaje da Hezbolah izvodi više napada dnevno na izraelske snage raspoređene u južnom Libanu uprkos primirju, tvrdeći da time odgovara na navodna izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre.