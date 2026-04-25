Studenti i građani Niša protestovali zbog oduzimanja departmana Filozofskom fakultetu

Studenti i drugi građani Niša su danas protestovali zbog odluke Ministarstva prosvete Srbije da departmanima Filozofskog fakulteta za srpski jezik, istoriju i ruski jezik oduzme dozvole za rad radi osnivanja „Fakulteta srpskih studija“.

Protest je pod parolom „Ne lomite nam bagrenje“ bio je na Trgu kralja Milana, a potom i kod Filozofskog fakulteta. Studenti su poručili da je odluka Ministarstva „napad na jezik, kulturu, istoriju, pamćenje i na pravo da sami odlučujemo šta će ostati posle nas“. Na ulaznim vratima Fakulteta srpskih studija zalepili su nalepnice „Akademija mladih lidera, Fakultet (anti)srpskih studija“, a po završetku protesta su tribini pod nazivom „Pitanje (nacionalnog) identiteta