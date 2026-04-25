„Ne lomite nam bagrenje“: Protest u Nišu zbog prebacivanja departmana na Fakultet srpskih studija

Protest povodom dopisa Ministarstva prosvete kojim se oduzima dozvola za rad departmanima za srbistiku, istoriju i ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta radi osnivanja Fakulteta srpskih studija, održan je danas u Nišu.

Protest je pod parolom "Ne lomite nam bagrenje" bio je na Trgu kralja Milana, a potom i kod Filozofskog fakulteta. Studenti i učesnici protesta su poručili da su sa njihovog fakulteta ocepljena tri departmana kako bi se prebacili na "samozvani fakultet srpskih studija". Istaknuto je da je to jedan od načina na koji se uništava obrazovanje i autonomija univerziteta. "Pokušavaju da nas ubede da će nas novi fakultet voditi u pravcu negovanja kritičkog mišljenja i