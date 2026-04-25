Četiri osobe povređene u proteklih 24 sata u Nišu: Među njima i dve devojčice (13)

Četiri osobe, među njima i dve trinaestogodišnje devojčice, povređene su u tri udesa koji su se u protekla 24 časa dogodila na području Niša, kazali su u Hitnoj pomoći.

Prema rečima lekara, ekipa te zdravstvene ustanove juče je oko 17.00 časova pružila pomoć dvema devojčicama koje su zadobile povrede uglavnom ruku i nogu prilikom pada sa trotineta u Naselju 9. maj. "U sudaru automobila i traktora koji se dogodio na putu Donja Tnava-Tešica povrede grudnog koša zadobio je muškarac (47), a drugi muškarac (63) zadobio je povrede glave i nogu pri padu sa motora kod sela Vrela", kazali su u Hitnoj pomoći za lokalnu televiziju u Nišu.