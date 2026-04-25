Alkaraz propušta Rolan Garos zbog povrede zgloba

Španski teniser odustao i od Rima, nakon Barselone i Madrida nastavlja oporavak

Španski teniser Karlos Alkaraz saopštio je danas da zbog povrede neće učestvovati na Rolan Garosu. Alkaraz je povredio ručni zglob u Barseloni i ne igra na Mastersu u Madridu, neće ga biti u Rimu, a neće ni braniti titulu u Parizu, gde je prethodne dve godine podizao trofej. „Nakon rezultata testova obavljenih danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok sačekamo da procenimo napredak kako bismo mogli da