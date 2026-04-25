​Bitkoin blago porastao na 66.650 evra

​Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 39 u kategoriji „strah”

Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,43 odsto na 66.650,28 evra. Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 31,09 milijarde evra, manje nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 39 u kategoriji „strah”, malo gore u odnosu na jučerašnjih 46 u istoj kategoriji, što ukazuje na blagi pad optimizma na tržištu. Tržište kriptovaluta