Gardian: Britanski avioni podignuti zbog dronova nisu ušli u Ukrajinu

Izvori tvrde da avioni RAF-a nisu otvorili na potencijalne mete u ukrajinskom vazdušnom prostoru

Dva aviona Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) "Jurofajter Tajfun" poleteli su danas iz rumunske vazduhoplovne baze kako bi presreli ruske dronove blizu vazdušnog prostora NATO-a, ali nisu ušli u ukrajinski vazdušni prostor, saopštili su izvori iz britanskih odbrambenih snaga. Izvori su kazali da avioni RAF-a nisu otvorili vatru jer su se potencijalne mete nalazile u ukrajinskom vazdušnom prostoru, što je suprotno izveštajima da je RAF oborio ruske