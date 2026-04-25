Indeksi u „crvenomˮ, promet oko 12,3 miliona dinara

„Belex15ˮ je pao za 0,27 odsto

Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 12.357.947 dinara, a indeksi su bili u minusu, navodi se u berzanskom izveštaju. „Belex15ˮ je pao za 0,27 odsto, a „Belexline ˮ je bio u minusu od 0,04 odsto. Listu dobitnika predvodile su akcije „Informatikeˮ Beograd koje su porasle za 2,94 odsto i na kraju trgovanja vredele po 5.250 dinara. Na ovoj listi našle su se i akacije „Energoprojekt holdingaˮ iz Beograda koje su porasle za 1,2 odsto i na zatvaranju vredele