Iran ponovo uspostavio komercijalne letove iz Teherana

Komercijalni letovi uspostavljeni nakon dva meseca prekida

Iran je danas ponovo uspostavio komercijalne međunarodne letove sa glavnog aerodroma u Teheranu, prvi put nakon oko dva meseca prekida izazvanog sukobom sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Prema navodima državne televizije, letovi sa aerodroma Imam Homeini ponovo su uspostavljeni ka više destinacija, uključujući Istanbul, Maskat i Medinu, preneo je AP. Iran je ranije delimično otvorio svoj vazdušni prostor nakon primirja sa SAD, kojim su obustavljene