​Košarkaš Ti-Džej Šorts MVP plej-in utakmica Evrolige

Košarkaš Panatinaikosa Ti Džej Šorts najkorisniji je igrač (MVP) plej-in utakmica Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Šorts je u pobedi Panatinaikosa protiv Monaka rezultatom 87:79 za 22 minuta zabeležio 21 poen, tri skoka i dve asistencije, uz šut iz igre 9/13. On je imao indeks korisnosti 24, pa je tako drugu godinu zaredom MVP plej-ina Evrolige. „Bio je to sjajan učinak, za tim i mene. Dobar je osećaj što smo prošli u plej-of. Bila je ovo duga