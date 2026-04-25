Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su ekipu Hjustona

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su danas u gostima posle produžetka ekipu Hjustona rezultatom 112:108 u trećem meču četvrtfinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i poveli 3:0 u seriji. Najefikasniji u ekipi Lejkersa bio je Lebron Džejms sa 29 poena i 13 skokova. Rui Hačimura je postigao 22 poena, dok je Markus Smart ubacio 21. U redovima Hjustona istakao se Alperen Šengun sa 33 poena i 16 skokova. Amen Tompson je zabeležio 26 poena i 11 skokova, a