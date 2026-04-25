OLAF otvorila istragu o Mandelsonu zbog veza s Epstinom

Mandelson je obavljao funkciju komesara EU za trgovinu od 2004. do 2008.

Evropska kancelarija za suzbijanje prevara (OLAF) otvorila je istragu o bivšem britanskom ambasadoru u SAD Piteru Mandelsonu zbog njegovih veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom. “OLAF može da potvrdi otvaranje istrage u ovom slučaju, ali pošto je postupak u toku, ne može da ga komentariše”, navedeno je u saopštenju OLAF, preneo je Rojters. U saopštenju se dodaje da je razlog za to zaštita poverljivosti aktuelne istrage, kao i potencijalnih