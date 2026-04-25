Potpisan Memorandum za strateško partnerstvo o retkim mineralima SAD i EU

Saradnja će omogućiti, kako je saopšteno, jačanje pozicija SAD i EU u oblasti kritičnih minerala

Američki državni sekretar Marko Rubio i komesar Evropske unije za trgovinu Maroš Šefčović potpisali su danas u Vašingtonu Memoranduma o razumevanju za strateško partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država i EU u vezi sa kritičnim mineralima, saopštio je Stejt department. U saopštenju se navodi da je Rubio rekao da potpisivanje memoranduma pokazuje važnost snabdevanja kritičnim mineralima za uspeh ekonomija, kao i za nacionalnu bezbednost. Istakao je da SAD i EU