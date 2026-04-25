U Rumuniji pronađeni ostaci drugog drona koji je ušao iz pravca Ukrajine

Bukurešt osuđuje upad dronova i pojačava mere protivvazdušne odbrane na granici sa Ukrajinom

U okrugu Tulča u Rumuniji, blizu granice sa Ukrajinom, danas su otkriveni ostaci još jednog drona, nakon što su tokom protekle noći u gradu Galac pronađeni fragmenti jednog drona koji je bio natovaren eksplozivom, koji su prilikom pada oštetili kuću i električni stub, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane. Ministarstvo nacionalne odbrane je saopštilo da u padu dronova nije bilo povređenih, prenosi portal Digi 24. U saopštenju se navodi da je dron