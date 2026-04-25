Aleksandar Vučić: SNS će održati velike skupove u Beogradu i nekim drugim gradovima na Vidovdan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srpska napredna stranka (SNS) imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan (28. jun), ili pre, kao i da će isti slučaj biti i u nekim drugim gradovima.

"Biće to vreme važnih i velikih odluka za građane Srbije, ali da li su to izbori ili nešto drugo, otom-potom", izjavio je Vučić u Parizu, gde učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici, ne želeći da saopšti kada će biti izbori. On je naveo da je "skup prijavljen na zakonit način, kako se to i radi", kao i da je "postalo čudno kad neko radi stvari na zakonit način, jer se naviklo da svako dođe gde hoće, kako hoće, da radi šta hoće i da zauzima