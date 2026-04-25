Na današnji dan: Počeli bitka na Galipolju i kopanje Sueckog kanala, rođen Filip Višnjić

Pregled najznačajnijih dešavanja u svetu i kod nas na današnji dan, 25. april.

1595 - Umro je italijanski pesnik Torkvato Taso autor epa "Oslobođeni Jerusalim". Jedan broj pesama posvetio je Dubrovčanki Cvijeti Zuzorić koja je u svom salonu u Firenci okupljala književnike i umetnike. 1599 - Rođen je vođa Engleske revolucije Oliver Kromvel koji je 1653. postao protektor Engleske, Škotske i Irske. Dve godine posle njegove smrti 1658, obnovljena je monarhija. 1765 - Rođen je srpski pesnik-guslar Filip Višnjić, koji je opevao sve značajnije