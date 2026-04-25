VIDEO: Glumac Gagi Jovanović u Zemunu poprskan biber sprejem

Glumac Dragan Gagi Jovanović poprskan je biber sprejem u Zemunu, nakon što je prethodno razgovarao sa okupljenima oko SNS štandova.

Kako kaže, hteo je da ih pita što su došli i šta žele. "Oni su mi rekli da su došli da oni čuvaju Zemun. Pa i mi smo ovde iz Zemuna. To je sve smešno, te imitacije, sad će oni da blokiraju Zemun. Izgleda da mi treba da imitiramo sada njih", rekao je Jovanović za N1. Dodao je da je "ovo još jedan jako loš potez vlasti". Podsećamo, na Avijatičarskom trgu u Zemunu u petak su članovi Srpske napredne