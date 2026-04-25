Orlando poveo protiv Detroita u plej-ofu NBA lige

Orlando je imao prednost od 17 poena u četvrtoj četvrtini, Detroit je uspeo da se vrati i da na nešto manje od tri minuta pre kraja i povede prvi put u drugom poluvremenu, ali je Medžik odgovorio serijom 9:0.

Ekipu Orlanda su do pobede vodili Paolo Bankero i Dezmond Bejnd sa 25 postignutih poena. Bankero je upisao i 12 skokova i devet asistencija. Franc Vagner je pobedi doprineo sa 17 poena, Džejlen Sangs sa 15, dok je Vendel Karter upisao 14 poena i 17 skokova. Kejd Kaningem je bio najbolji u Detroitu sa 27 poena, dok je Tobajas Heris dodao 23. Ovo je 13. put od 1984. godine, kada je NBA liga prešla na format sa 16 timova, da je osmoplasirani tim poveo sa 2:1 u seriji