SSP: Ministarka Đurđević Stamenkovski pretnjama prikuplja kapilarne glasove

“Preteći otkazima i smenama (ministarka Đurđević Stamenkovski) okupila je sve direktore ustanova socijalne zaštite u prostorijama SNS-a i pokrenula novi talas prikupljanja kapilarnih glasova”, navela je u pisanoj izjavi poslanica SSP Tatjana Pašić, koja je i potpredsednica socijaldemokrata u Skupštini Saveta Evrope.

Pašić je naglasila da je “tako i zvanično ceo sistem socijalne zaštite u Srbiji na čelu sa ministarkom pretvoren u glasačku mašineriju i umesto da štiti najugroženije, on se sad bez izuzetka koristi za političku mobilizaciju i kontrolu”. “To je sada najvažniji zadatak ministarke Stamenkovski. U tome joj pomažu ucenjeni i uplašeni direktori i rukovodioci centara za socijalni rad, domova za nezbrinutu decu, staračkih domova… pristaju na to da budu taoci ovog režima,