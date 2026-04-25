Arakči posrednicima u Pakistanu predstavio okvir za kraj rata; Tramp: Iran ponudio mnogo, ali to nije dovoljno

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči tokom susreta u Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Iran "ponudio mnogo, ali ne dovoljno" nakon što je objavio da više neće da šalje delegaciju u Pakistan na još jednu rundu razgovora ovog vikenda usmerenih na postizanje dogovora.

22:38 En-Bi-Si: Iran je naneo veću štetu američkim bazama nego što je ranije objavljeno Iran je naneo veću štetu "širokog opsega" bazama i opremi Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih udara na Iran 28. februara nego što je to ranije javno predstavljeno, prenosi američki En-Bi-Si njuz, pozivajući se na izvore. Izvori navode da je šteta od iranskih odmazdnih udara na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "daleko