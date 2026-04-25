EU najavljuje 21. paket sankcija Rusiji; Lavrov: Zapad objavio Moskvi otvoreni rat, odnosi trajno narušeni

Rat u Ukrajini – 1.522. dan. Rusija i Ukrajina razmenile su po 193 ratna zarobljenika uz posredovanje Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati, dok istovremeno rastu političke tenzije – Evropska unija najavljuje novi, 21. paket sankcija, a Moskva uzvraća oštrom retorikom i porukama da se prilagodila pritiscima i da je saradnja sa Zapadom trajno narušena.

U okviru nove runde razmene ratnih zarobljenika, Rusija i Ukrajina razmenile su po 193 zarobljenika. Razmena je realizovana uz posredovanje Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni Arapski Emirati, a prethodno je 11. aprila razmenjeno po 175 zarobljenika sa obe strane. U međuvremenu, iz Evropske unije nastavljene su poruke o daljem pritisku na Moskvu. Nakon usvajanja 20. paketa sankcija protiv Rusije, šefica diplomatije EU Kaja Kalas najavila je rad na 21. paketu