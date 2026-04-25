Graničari sa Košara priveli kraju knjigu o događajima iz 1998. i 1999: Ne smatramo se herojima, samo smo branili svoju kuću

Sebe ne smatraju herojima - mada ih srpska javnost već 27 godina doživljava upravo tako. O svemu što su proživeli na samoj granici Srbije i Albanije pre i tokom NATO agresije graničari sa Košara prvi put su pretočili u knjigu "Košare - Naša priča". Sada su u potrazi za donatorima da bi je štampali. Za samo tri nedelje oglašavanja po društvenim mrežama već su prikupili oko 40 odsto potrebnih sredstava. Poručuju, ukoliko nešto novca preostane iskoristiće ga kako bi pomogli socijalno ugroženim saborcima.

O događajima na Košarama 1999. do sada je objavljeno više tekstova, knjiga, snimljeno je više dokumentarnih filmova. Ipak, knjiga "Košare - Naša priča" prva je koja će iz prvog lica imati svedočenja većine od 126 graničara koji su pre i tokom NATO agresije branili i odbranili državnu među sa Albanijom. Iza obimne monografije stoji Humanitarna organizacija "Branioci otadžbine" koju su 2002. osnovali upravo vojnici sa Košara. Jedan od njih, Rudolf Kočiš iz Zrenjanina