Iranska delegacija okončala posetu Islamabadu, Tramp otkazao put američke delegacije u Pakistan

Četiri osobe su stradale u izraelskom napadu na jug Libana, uprkos nedavno produženom primirju, javljaju libanski mediji. Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči sastao se u Islamabadu sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, sa kojim je razgovarao o ulozi Pakistana u posredovanju i naporima za okončanje rata.

18:18 Tramp otkazao put Vitkofa i Kušnera u Pakistan Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je otkazao putovanje specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i svog savetnika i zeta Džareda Kušnera u Pakistan na pregovore sa Iranom. U izjavi za Foks njuz rekao je da američki pregovarači Vitkof i Kušner "više neće putovati u Pakistan na razgovore sa Iranom". Tramp je rekao da se ne isplati da američka delegacija pravi 18-časovni let do Pakistana kada, kako je naveo,