Nosači aviona, mine i pretnje u Persijskom zalivu – cena mira 100 milijardi dolara

Avion u kojem se nalazilo oko 500 miliona dolara prizemljen je na pola puta do Iraka, pošto su američke vlasti zaključile da bi mogao završiti u rukama neke od milicija koje bezmalo dva meseca gađaju američke vojnike u bazama u toj državi. Zamrzavanje prihoda od kontrolisane prodaje nafte, koja traje duže od decenije, pokazatelj je tenzija koje, uprkos primirju, potresaju okolinu Irana. Tri američka nosača aviona opkoljavaju Revolucionarnu gardu, koja u vodama Ormuskog tesnaca postavlja mine.

Bezmalo 1.000 trgovačkih brodova zarobljeno je u Persijskom zalivu zbog paralelnih blokada, kojima Amerikanci i Iranci, svako na svoj način, pokušavaju da primoraju rivalski tabor na ustupke pred neizvesnu drugu rundu pregovora u Islamabadu. Dodatnu neizvesnost u njihovu budućnost uneli su gliseri Revolucionarne garde, koji su u prethodna 24 časa postavili mine oko ključnih tačaka u Ormuskom tesnacu, nakon čega je američki predsednik Donald Tramp naredio ratnoj