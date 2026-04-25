Vučić učestvovao na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici koja se održava u Šantiliju. U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratio se učesnicima skupa i poručio da Evropa gubi mnoge bitke i zaostaje za pojedinim delovima sveta kao što su SAD i Kina. Naveo je i da se nada da će se Međunarodna konferencija o globalnoj politici sledeće godine održati u Beogradu.

Vučić: Nadam se da će se Međunarodna konferencija o globalnoj politici sledeće godine održati u Beogradu Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija deo Evrope i da to nije samo geografska odrednica, već i politička, geostrateška i ekonomska i dodao da se nada da će se Međunarodna konferencija o globalnoj politici sledeće godine održati u Beogradu. Vučić je, nakon učešća na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici, u izjavi medijima rekao da je na