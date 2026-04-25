Arakči pozdravio posredničke napore Pakistana, za održavanje pregovora sa SAD

TEHERAN - Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči danas je, nakon razgovora sa zvaničnicima u Islamabadu, pohvalio posredničke napore Pakistana za odžavanje nastavka pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju trajnog mira.

Arakči je u objavi na Telegramu rekao da je o "najnovijim dešavanjima u vezi sa prekidom vatre" između SAD i Irana razgovarao sa komandantom pakistanske vojske, feldmaršalom Asimom Munirom, prenosi Skaj njuz. On je kazao da su pakistanska vlada, a posebno feldmaršal Asim Munir, zaslužni "za uspostavljanje prekida vatre" i napore za okončanje rata. Arakči se ranije danas sastao sa Munirom u Islamabadu, tokom posete Pakistanu radi konsultacija o regionalnoj