Predsjednica Slovenije neće nikome dati mandat za sastavljanje vlade

LJUBLJANA - Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar obavijestila je danas slovensku javnost da nakon konzultacija s političkim strankama neće nikome dati mandat za sastav vlade jer nitko nema potporu većine, te će prepustiti postupak izbora mandatara Državnom zboru.

U njezinoj izjavi dodaje se da ne želi ni davati mandat za sastav manjinske vlade te je uputila slovenski parlament da preuzme čitav postupak. Iako je prije nekoliko dana najavila da će nastaviti konzultacije nakon prvog kruga koji nije pokazao da itko ima većinsku potporu u parlamentu, u subotu je objavila da od toga odustaje. Nitko nema podršku većine "Objavljujem da završavam konzultacije o kandidatu za sljedećeg premijera. Nakon konzultacija utvrdila sam da