Lopandić (SRCE): Proces samoizolacije Srbije prema EU sada daje negativne rezultate

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) i bivši diplomata Duško Lopandić izjavio je da Srbija trpi posledice zbog „samoizolacije prema Evropskoj uniji“, što se ogleda pre svega u tome što dobija mnogo manje novca nego zemlje članice. „U Srbiji proces samoizolacije prema EU traje i sada daje rezultate, a ti rezultati proizilaze iz one politike ‘savez sa svima’, pa se na kraju to svelo na to da vam više niko ne veruje“, izjavio je Lopandić za televiziju Nova, saopštila je