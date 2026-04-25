Makedonski državljanin iznajmio stan u Valoni i pretvorio ga u bazu droge

U albanskom primorskom gradu Valona uhapšen je makedonski državljanin koji je iznajmljeni stan pretvorio u „bazu droge“, javila je danas agencija MIA. „Policija u Valoni rešila je slučaj distribucije droge, nakon operacije koju su sproveli specijalisti za istragu narkotika.

Uhapšen je makedonski državljanin B.L. (53), koji je iznajmio stan u kom je čuvao i pripremao drogu, kokain i marihuanu, u manja pakovanja“, navodi se u saopštenju policije. Tokom pretresa, policija je u stanu, kako se navodi, pronašla značajnu količinu kokaina i marihuane, elektronsku vagu i nekoliko mobilnih telefona, za koje se sumnja da su korišćeni u ilegalnim aktivnostima. U akciji su uhapšeni i albanski državljani A. I. (31) iz Valone i K. A. (27) iz