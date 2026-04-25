Srušio rekord igrača Partizana: Kodi je novi kralj asistencija

Kodi Miler-Mekintajer već neko vreme važi za jednog od najkreativnijih košarkaša Evrolige, što je postavljanjem rekorda ove sezone i potvrdio.

Američki organizator igre zabeležio je najveći broj asistencija u jednoj sezoni, jer je čak 289 puta proigrao saigrače tačnim dodavanjima. Pored toga, najbolji je u sezoni 2025/2026. i po proseku asistencija – 7,5 po meču. Do sada je na vrhu ove liste bio Nik Kalates, koji je u sezoni 2018/2019. brojao do 286. Najbolji asistent u istoriji tada je odigrao i osam utakmica manje od Zvezdinog igrača, zbog drugačijeg formata takmičenja. Treći je takođe Miler-Mekintajer,