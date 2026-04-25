(VIDEO) Oporavljeni Tejtum vratio brejk u Filadelfiji

Seltiksi su vratili "brejk" u prvoj rundi plej-of serije protiv Seventisikstersa.

Konačan rezultat u Filadelfiji bio je 100:108 (24:29, 23:25, 27:25, 26:29) i Boston vodi 2-1 u seriji. Treneru Džou Mazuli mnogo je značio povratak Džejsona Tejtuma na parket. Glavna zvezda Bostona dugo je bila van stroja zbog operacije Ahilove tetive, pa je 203 cm visoki as dao, dao je ključne trojke u završnici okršaja u Pensilvaniji. Tejtum je završio utakmicu s 25 poena (4/8 za dva, 5/9 za tri i 2/3 sl. bacanja) uz četiri skoka i sedam asistencija. Zanimljivo