Zvezda stiže u Čajetinu, Partizan u Užice, ispali Vršac i Sombor

Odluka o šampionu Srbije u košarci pašće na finalnom turniru koji će biti organizovan u Nišu, a u međuvremenu, odigrano je poslednje kolo Košarkaške lige Srbije, do titule i plej-ofa su stigli Zlatibor i Sloboda iz Užica, a iz elitnog društva su ispali Vršac i Sombor.

Definitivni termini još uvek nisu određeni, prema najavama, borbe za finalni turnir bi trebalo da krenu 28. ili 29. aprila, za plasman u Niš su potrebne dve pobede, a snage će odmeriti Partizan – Sloboda iz Užica, Crvena zvezda – Zlatibor, FMP Železnik – Mega, Spartak – Borac iz Čačka. Zlatibor je stigao do prvog mesta, pehara i zlatnih medalja, a pobedom nad ekipom Hercegovca iz Gajdobre – 97:92, otvorili su vrata ekipi Slobode iz Užica koja će kao drugoplasirana